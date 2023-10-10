Gökbilimciler Güneş Sistemimizi ziyaret eden yıldızlar arası bir cisim tespit etmiş olabilir. Eğer doğruysa bu, insanlık tarihinde sadece ikinci kez yaşanıyor.

Gittikçe hızlanarak Dünya'ya yaklaşan gizemli kayanın yolculuğu tamamen farklı bir yıldızdan başlamış gibi görünüyor.

Bilim insanlarına göre cismin çizdiği tuhaf yörünge başka bir yıldız sisteminden geldiğine kanıt olabilir. Güneş Sistemimiz'deki nesnelerin Güneş etrafında dönerken sahip oldukları eliptik yörüngenin aksine yeni cisim, hiperbolik hareket ediyor ve bu da onun Güneş Sistemi'nin etrafında değil, içinde ilerlediğini gösteriyor.

Kaya, 2017'de Güneş Sistemimizde tespit edilmiş ilk yıldızlar arası cisim olan ve o zamandan beri bilim insanlarının gizemini çözemediği 'Oumuamua'nın ardından gelen ikinci yıldızlar arası cisim olacak. Bilim insanları o alışılmadık cisim hakkında da hala çok az şey biliyor. Hatta nesnenin tuhaf hareketleri o kadar olağan dışıydı ki, bazıları aslında bir uzaylı aracı olabileceğini bile öne sürmüştü.