Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkisini gösteren elverişsiz hava koşulları, deniz ulaşımı ve balıkçılık faaliyetlerinde ağır tahribata yol açtı. Karadeniz'de etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, balıkçı barınağındaki tekneleri vurarak maddi hasara neden oldu.

Dev Dalgalar Mendireği Aştı, Tekneler Battı

İlçede fırtına nedeniyle yüksekliği metreleri bulan dev dalgalar, Akçakoca Balıkçı Barınağı'nı koruyan liman mendireğini aşarak içeriye doldu. Liman içindeki dalgalanma sonucunda barınakta bağlı bulunan 7 tekne zarar gördü. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle batan bazı tekneler ise barınağın kıyı bölümüne doğru sürüklendi.

Ekipler Hasar Tespitine Başladı

Yaşanan olumsuzlukların ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri vakit kaybetmeksizin balıkçı barınağında hasar tespit çalışması başlattı. Zarar gören teknelerin durumu tek tek kayıt altına alınırken, batan teknelerin sudan çıkarılması için çalışma yürütüleceği öğrenildi.

Balıkçılar Nöbette: Halatlar Sağlamlaştırıldı

Elverişsiz hava şartları ve fırtına uyarısı nedeniyle denize açılamayan ilçe balıkçıları ise limanda nöbet tuttu. Dalgaların teknelere daha fazla zarar vermesini önlemek isteyen balıkçılar, teknelerinin ek halatlarını bağlayarak karadaki ve sudaki önlemlerini artırdı.