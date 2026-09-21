Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yoğunpelit köyü Aktaş mevkisindeki ormanlık alanda kesim çalışmaları sürerken feci bir olay meydana geldi. Orman işçisi olarak çalışan Mehmet Çakır (60), kesim yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle üzerine devrilen ağacın altında kaldı.

Ağacın altında kalan işçiyi gören mesai arkadaşları büyük panik yaşarken, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, Mehmet Çakır'ın ağacın altında ağır yaralanarak olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çakır'ın cansız bedeni, olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yaşanan bu üzücü iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.