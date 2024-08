Bakan Kurum, incelemelerde ve ziyarette bulunmak üzere geldiği kentte, Ebrar Sitesi inşaat alanında inceleme yaptıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

İstanbul'da, trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Kurum, deprem bölgesindeki 11 ilin ayağa kalması için 153 bin mimar, mühendis ve işçinin gece gündüz görev yaptığını belirtti.

Deprem bölgesindeki 11 ilde 302 bin konut ve iş yerinin inşaatına başlandığını hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Biten yuvalarımızın 76 binini teslim ettik. İnşallah eylül ayında Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 100 bine, yıl sonunda ise toplamda en az 200 bine ulaştıracağız. 2025 yılı sonuna geldiğimizde, depremzede kardeşlerimizin tamamı artık yeni yuvalarında oturuyor olacak. Şehirlerimiz yenilenecek, güçlenecek, bu bölgede 14 milyon insanımızın sağlıklı, güvenli hayatı başlayacak. Kahramanmaraş'ımız, Türkiye'nin köşe taşıdır. Milli Mücadele'nin fitilini ateşleyen, düşman işgaline karşı ilk kurşunu sıkan büyük kahraman Sütçü İmam'ın yurdudur. Bizler, ecdadımızın aziz hatırası olan Kahramanmaraş’ımızda şu ana kadar 17 bin 592 yeni yuvamızı ve iş yerimizi teslim ettik. Bugün halen, Merkez, Elbistan, Afşin'de, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Çağlayancerit, Pazarcık ve Türkoğlu'nda toplam 45 bin 347 konut ve iş yerimizin inşasına devam ediyoruz. Her ay burada olacağız ve ekiplerimiz sürekli sahada olacak. Azerbaycan ve Trabzon caddelerindeki kardeşliği yeniden inşa edeceğiz. Kahramanmaraş'ta valimizle, başkanımızla hep birlikte zamanla yarışacağız, yıl sonuna kadar 21 bin 544 yeni konutu daha hemşehrilerimize teslim edeceğiz."

Bakan Kurum, Kapalıçarşı projesi, Doğukent ve Güneşevler mahallelerinde de çalışmaların başlayacağını ifade etti.

Azerbaycan ve Trabzon caddelerini eski ihtişamına kavuşturmayı hedeflediklerini anlatan Kurum, şunları söyledi:

"Derepazarı alanında esnafla bir araya geldik. Proje ve tasarım süreci tamamlandı. Esnafımıza geçici iş yerlerini yapıyoruz. Ekim ayı sonuna kadar Derepazarı alanında da bir proje gerçekleştiriyoruz. Yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarıyla Kahramanmaraş'a değer katacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Mülk sahibiyle bir anlaşma yaptık ve 10 bin metrekare arsanın 5 bin 500 metrekaresini bakanlığımız uhdesine alıyoruz. Yeni iş yerlerini yapmak suretiyle de vatandaşlarımızı yerleştirecek adımları atıyoruz."

Ebrar Sitesi'nde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Kurum, depremlerin yıl dönümüne kadar Ebrar Sitesi'nde yaşayan vatandaşların yeni evlerine yerleşeceğini belirtti.

İlçelerde de çalışmaların sürdüğünü anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Onikişubat ilçesinde heyelan riski taşıyan, bu nedenle de 'yapılaşmaya uygun olmayan alan' olarak belirlenmiş bir bölgemiz vardı. 1. bölge olarak adlandırdığımız Boğaziçi Bölgesi'ndeki uygun olmayan alanla ilgili bilimsel çalışma sonuçlarını önceki ziyaretimizde sizlere açıklamıştık. Vatandaşlarımızın önlemler alarak projesine uygun yapılaşmaya gidebileceklerini müjdelemiştik. 2. bölge olarak adlandırdığımız Vadi Bölgesi'ndeki uygun olmayan alanda ise bilim insanlarımızın çalışmaları ve ölçümleri hızla devam ediyor. İnşallah ekim ayı sonunda bilimsel rapor sonuçlarını Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizle paylaşacağız. Son olarak buradan Ekinözü ve Nurhak ilçelerimize de selamlarımızı gönderiyoruz. Her iki ilçemizin ihyası için de çalışmalarımızı sürdürecek, projelerimizi hızla yapacağız."

- "Deprem bölgesi tüm Türkiye'dir"

Kahramanmaraş'ta yeni evine kavuşmayan tek bir depremzede bırakmayacaklarının dile getiren Kurum, vatandaşların güvenle uyuması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Deprem bölgesine öncelik verdiklerini yineleyen Kurum, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesini süratle ayağa kaldırmamız gerekiyor. Çünkü 11 ilimizin olduğu bu bölge ülkemizin refahı ve geleceği için çok önemlidir. Nüfusumuzun yüzde 16'sı burada yaşıyor. Türkiye'deki her 5 çocuğumuzdan biri burada yaşıyor, burada büyüyor. Ülkemizde çalışan her 100 kardeşimizden 13'ü ekmeğini burada kazanıyor. Bu bölge adeta ekonomimizin lokomotifi konumunda. İthalatımızın yüzde 6'sı, ihracatımızın yüzde 8'i bu bölgede gerçekleşiyor. Yani deprem bölgesi böylesine kıymetli böylesine değerlidir. Bu yüzden diyorum ki, deprem bölgesi tüm Türkiye'dir. Biz kararlıyız, azimliyiz. Önce deprem bölgemizi ardından ülkemizi olası tüm afetlere karşı dirençli hale getireceğiz."

İncelemelerinde Bakan Kurum'a, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Mevlüt Kurt, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, kurum müdürleri ve ilgililer eşlik etti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu