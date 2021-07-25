İkinci el oto pazarında hareket çok satış yok
Koronavirüs salgınının azalan etkisi ve artan seyahat isteği ile ikinci el araç piyasası da hareketlendi.
EKONOMİ 25.07.2021, 11:56 25.07.2021, 13:13
Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanan ikinci el oto pazarında bayram sonrası beklenen yoğunluk yaşanmadı.
Her pazar kurulan oto pazarına satıcılar araçlarını getirdi ama müşteri bulamadı.
Alıcılar fiyatların yüksek olduğunu söylerken satıcılar bakanın çok olduğunu ama alan olmadığını söyledi.
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