İkinci el oto pazarında hareket çok satış yok

Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanan ikinci el oto pazarında bayram sonrası beklenen yoğunluk yaşanmadı.

Her pazar kurulan oto pazarına satıcılar araçlarını getirdi ama müşteri bulamadı.

Alıcılar fiyatların yüksek olduğunu söylerken satıcılar bakanın çok olduğunu ama alan olmadığını söyledi.