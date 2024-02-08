Asrın Felaketinde Çok Büyük Yaralar Alan Kahramanasın Elbistan İlçesinden Ak Parti Belediye Başkan Adayı Olan İnşaat Mühendisi Abdullah Yener Bu Yaralı Şehir İçin elini Değil Gövdesini Taşın Altına Koyarak Gece Gündüz Demeden Çalışmalarını Sürdürüyor.

Bu Kapsamda Aday Yener Adaylık Sürecinin Belli Olmasının Hemen Ardından Ak Parti Elbistan İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti.

Başkan Adayı Yener Burada Vatandaşların Ve Ak Kadroların Çoşku Dolu Karşılamasıyla Seçim Sürecine Başlamış Oldu.

Başkan Adayı Yener’e Hayırlı Olsun Dileklerini İleten Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Bölükbaşı Halkın Teveccühünü Kazanan Bir Aday Olduğuna Dikkat Çekti.

Başkan Adayı Abdullah Yener İse İlgi Ve Alakadan Dolayı Çok Teşekkür Ettiğini Söyleyerek Elbistan İçin Durmaksızın Çalışacaklarını Dile Getirdi.