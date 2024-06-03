Kaza, Elbistan ilçesine bağlı Karahasanuşağı Mahallesi'nin Aktepe mezrasında gerçekleşti.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, 13 yaşındaki A.G. isimli çocuk, 46 ADP 705 plakalı traktörü kullanırken meyilli arazide kaza yaptı. Traktörün devrilmesi sonucunda talihsiz çocuk ağır şekilde yaralandı.

Kazanın hemen ardından çocuğun yakınları yardımına koştu ve durumu acil servise bildirdi. Yaralı çocuk, hızla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan A.G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi