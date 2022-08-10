Türkiye’nin farklı illerinde fabrikası bulunan Maksem Tekstil firması Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’ne de yaptığı yatırım ile kentin ilk tekstil fabrikası olma unvanına sahip oldu.

Eğitim ve deneme üretimine dört yüz kişiyle başlanan fabrikada, üretimin artırılarak yıl sonuna kadar yaklaşık bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Fabrikada inceleme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ortağı oldukları organize sanayi bölgesinin ilk tekstil fabrikasının diğer yatırımcıları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Dünyanın küçülmeye gittiği bir dönemde Elbistan’a yapılan yatırımın çok anlamlı olduğuna değinen Başkan Gürbüz: “ Ekonomik sıkıntıların birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika'da hissedildiği bir dönemde Türkiye'de ve Elbistan'da üretim bantlarının kurulması ve istihdam odaklı üretimin bu anlamda hızlanması bizim için çok anlamlı ve çok değerlidir. Maksem firması Elbistan'da tekstil fabrikası kurmak için bize müracaat ettiğinde biz organize Sanayi'deki yerimizi kendileriyle paylaşmıştık. Ama şu anda görüyorum ki arkasından gelen tekstil firmaları ile tekstil fabrikalarının talepleri ile beraber 3 tane tekstil firması Elbistan'da fabrika kurma girişiminde bulundu. İlk üretim bantları çalışıyor, üretime geçildi, bu bizim insanımızın da istihdam sorunları açısından son derece önemliydi. Yatırım yapan firmamızı kutluyorum, bir cazibe merkezi haline geldi Elbistan, birçok tekstil firması şu anda Elbistan’ı tercih ediyor. En önemli neden tabi ki Elbistan insanı çok çalışkan ve başarılı olması, işine sahip çıkıyor olması ve üretken inovatif bir yapıda olması. Arkasından Avrupa’nın en önemli güneş enerjisi çatı GES’leri ile çünkü buradan elektriklerini ücretsiz karşılıyorlar. Hem iş gücü ekonomik, hem de enerji neredeyse bedavaya geliyor. Dolayısıyla birçok tekstil firması Elbistan'ı tercih ediyor, bu anlamdı. Üretim bantlarının kent ekonomisine ve ülke ekonomisine katmış olduğu faydalarda bizi en çok mutlu eden neden. Ben yatırım yapan firmalarımızı kutluyorum tebrik ediyorum. İlk etapta çalışmaya başlayan 400 kardeşimiz var. Yılsonuna kadar bu sayı bin olacak. İnşallah 2023 yılı sonunda da bunu 2 bin olarak göreceğiz. Diğer üç firmamızda yaklaşık 2 bin kişi istihdam etmeyi planladıklarını söylediler. Dolayısıyla yaklaşık sekiz bin on bin bandında insanımızı bandında insanımızı Elbistan'da tekstil fabrikalarında istihdam edeceğiz. Şuanda organize sanayi bölgemizin ilk etabı doldu. İkinci etabın kamulaştırma çalışmaları başladı. Ülkemiz büyüyor, ürettikçe gelişiyor. Elbistan'ın kalkınması ve insanının bu anlamda yurtdışında ya da diğer kentlerde çalışmak zorunda kalmaması açısından bu yatırımlar son derece anlamlı ve önemli. Ben yatırımcıları kutluyorum. Elbistan'ı tercih eden tercih etmek için bizimle görüşen yatırımcılara aracılığınızla seslenmek istiyorum. Biz tekstilin yeni üretim merkezlerinden biri olmaya adayız. Lojistik imkânlarımız, buradaki işgücü, enerji maliyetinin neredeyse sıfıra yakın olması onlar açısından çok kazançlı ve bereketli olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Fabrika üretim müdürü Tarık Kırömeroğlu da: “Firma olarak Elbistan’ı seçmemizdeki sebep iş gücü açısından bakir bir bölge olmasıdır. Sağ olsun belediye başkanının destekleri ile de ilk deneme üretimlerimize başladık. Altmış kişilik sınıflar halinde başladık. Personeller içerisinde daha önce bu işi yapmış olanları tasfiye ettikten sonra eğitimlerimiz de en kısa zamanda kadroyu güçlendirip burada eğitim bandımızda 250 kişiye kadar çıkıp, akabinde de üretimleri hızlandırmayı düşünüyoruz. Avrupa'nın birçok ülkesine ihracatımız devam ediyor. Biz burayı firmamızın üssü olarak kullanmayı düşünüyoruz, bölgeye ve bölge insanına faydalı olmak için. Yüzde seksen Avrupa'ya ihracat yapıyoruz, yüzde yirmi iç piyasaya mal yapacağız. Örme grup olarak hizmet veriyoruz. Tişört, polo, eşofman gibi. İnşallah bu bölgede en hızlı şekilde hem bölge insanına hem işletmemize faydalı olacağını düşündüğümüz için yatırımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Tekstil fabrikasının kurulmasıyla beraber iş imkanına kavuştuklarını belirten kadın çalışanlar da, yatırımcılara teşekkür etti.