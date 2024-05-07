Türkiye ziyareti kapsamında Kahramanmaraş'a gelen Asadov, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan tarafından resmi törenle karşılandı.
Asadov ve beraberindeki heyet, depremlerde büyük yıkımın meydana geldiği bölgede inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, incelemelerin ardından Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’un ziyaretine dair Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt