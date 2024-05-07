Azerbaycan Devleti ve TOKİ iş birliğiyle Hayrullah Mahallesi’nde yapımına başlanan konut ve iş yerlerinin inşası hummalı bir şekilde sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in canlı bağlantıyla katılım sağladığı programla temeli atılan ve hızlı bir şekilde inşası devam eden inşaat alanında incelemelerde bulunan Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, devam eden inşaatlar hakkında yetkilerden bilgi aldı.

Ali Asadov, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından Azerbaycan halkının Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılara ortak olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’un ziyaretine dair Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt