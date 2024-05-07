Ziyaret kapsamında, Tanır Eski Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özturan, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ile bir araya geldi. Heyet, Afşin'in mevcut durumu ve gelecek projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Başkan Kıraç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye Belediyeler Birliği'nin çalışmalarına değerli katkılarından dolayı Ali Özturan ve heyetine teşekkürlerini iletti. Özturan ise, Afşin'in gelişimini yakından takip ettiklerini ve başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Kıraç'ı tebrik etti.

Görüşmenin sonunda Ali Özturan ve beraberindeki heyet, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç'a teşekkür ederek, ziyaretlerini tamamladı.