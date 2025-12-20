Dernek Başkanı Sibel Akarca öncülüğünde kent genelindeki çeşitli okulları ziyaret eden Türk Anneler Derneği Kahramanmaraş Şubesi üyeleri, öğrencilerle bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşattı. Gerçekleştirilen ziyaretlerde çocukların moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik etkinlikler düzenlenirken, samimi ve sıcak bir atmosfer oluştu.

Program kapsamında özellikle minik öğrenciler için toplu doğum günü kutlaması yapılması dikkat çekti. Pasta kesimi, oyunlar ve çeşitli etkinliklerle renklenen programda çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu. Okul bahçelerinde ve sınıflarda oluşan neşeli görüntüler, etkinliğin amacına ulaştığını gözler önüne serdi.

Düzenlenen programa Dulkadiroğlu Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız ve ilgili kurum temsilcileri de katılarak çocukların sevincine ortak oldu. Protokol üyeleri, bu tür sosyal projelerin çocukların gelişimi ve toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Etkinliğin sonunda öğrencilere “çamsakızı çoban armağanı” niteliğinde çeşitli hediyeler takdim edildi. Küçük ama anlamlı hediyelerle çocukların mutluluğu pekiştirilirken, günün anısına hatıra fotoğrafları da çekildi.

Türk Anneler Derneği Kahramanmaraş Şubesi, çocukların yüzünü güldüren ve toplumsal farkındalık oluşturan projelerine önümüzdeki süreçte de devam etmeyi hedefliyor.