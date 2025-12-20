Erciyes Kayak Merkezi’nde 2025 kış sezonunun resmi açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tekir Kapı’da düzenlenen törene belediye yetkilileri, Erciyes AŞ yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende yapılan açıklamada, Erciyes’te kayak sezonunun iki gün önce fiilen başladığı, bugün itibarıyla ise resmi açılışın yapıldığı belirtildi. Sezonun planlanan tarihte açılabilmesi için hazırlıkların haftalar öncesinden tamamlandığı vurgulanırken, pistlerin kayak için uygun hale getirilmesi amacıyla yoğun bir çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, kayak merkezinde bulunan 154 kar ünitesiyle yaklaşık 250 bin ton suni kar üretildiği ve bu sayede sezonun erken açılmasının sağlandığı aktarıldı. Erciyes’in Kayseri turizmi açısından stratejik öneme sahip olduğu belirtilerek, kayak merkezinin kentin turizmdeki en önemli değerlerinden biri olduğu kaydedildi. Ayrıca Erciyes’e kazandırılan Yüksek İrtifa Merkezi’nin, spor turizmine önemli katkı sunduğu ifade edildi.