Show TV ekranlarında uzun süredir haber sunan Pınar Erbaş’ın dün bültende yer almaması dikkat çekti. Erbaş’ın yerine Hande Bayraktar’ın ekrana çıkması, izleyiciler arasında merak uyandırdı. Gelişmelerin ardından Erbaş, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamasında son günlerde son derece ağır bir süreçten geçtiğini dile getiren Erbaş, yaşadıklarının hem mesleki hem de psikolojik olarak kendisini zorladığını ifade etti. Erbaş, bir dönem evli olduğu Mehmet Akif Ersoy hakkında yaşanan gelişmelerin ardından, haber sunmanın kendisi için giderek daha yıpratıcı hale geldiğini belirtti.

“Hayatımın bir döneminin yalan, aldatmaca ve kurmacayla geçmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum” diyen Erbaş, günlerdir uykusuz bir şekilde, kendisi için son derece sarsıcı olan haberleri ekranda aktarmaya çalıştığını söyledi. İlk günlerde bu sürecin üstesinden gelebileceğini düşündüğünü ifade eden Erbaş, zamanla gücünün tükendiğini vurguladı.

Erbaş açıklamasında, “Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı. Bu nedenle bir süreliğine ekrandan uzak kalmak için izin istedim” ifadelerine yer verdi. Bu kararının Show TV yönetimi tarafından anlayışla karşılandığını belirten Erbaş, yöneticilerine gösterdikleri hassasiyet için teşekkür etti.

Deneyimli spikerin ne kadar süreyle ekranlardan uzak kalacağına dair ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Erbaş’ın açıklaması, meslektaşları ve izleyicilerinden çok sayıda destek mesajı almasına neden oldu.