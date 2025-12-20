Başvurularda Rekor İlgi

Başvuruları dün itibarıyla sona eren sosyal konut kampanyasına ilişkin verileri paylaşan Murat Kurum, toplam 8 milyon 840 bin vatandaşın projeye başvurduğunu açıkladı. e-Devlet ve bankalar üzerinden yapılan başvuruların 5 milyon 242 bininin tüm şartları sağlayarak geçerli sayıldığı belirtildi.

Gençlerden Yoğun Katılım

Başvuruların en yoğun olduğu iller İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, gençlerin projeye ilgisi dikkat çekti. Açıklanan rakamlara göre 1 milyon 326 bin genç, sosyal konut kampanyasına başvurarak ev sahibi olma umuduyla projeye yoğun ilgi gösterdi.

500 Bin Konut İçin Kura Tarihi Belli Oldu

TOKİ aracılığıyla bugüne kadar 1 milyon 170 bin sosyal konutun hayata geçirildiğini hatırlatan Murat Kurum, yeni projede de verilen sözlerin tutulacağını vurguladı. Bu kapsamda 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için ilk kura çekimlerinin 29 Aralık’ta başlayacağı duyuruldu.

Deprem Bölgesine Özel Kontenjan

Sosyal konut kampanyasında deprem bölgesi için özel bir kontenjan ayrıldığı da açıklandı. Çalışmalar kapsamında Hatay’da 13 bin 289 sosyal konut daha inşa edilecek. Bu sayede evi olmayan, kiracı ve dar gelirli depremzedelerin kalıcı konutlara kavuşması hedefleniyor.