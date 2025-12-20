Soğuk kış günlerinde tatlı keyfi denildiğinde akla ilk gelen lezzetlerden biri olan künefe, Kahramanmaraş’ta adeta bir lezzet şölenine dönüşüyor. Özenle hazırlanan çıtır kadayıfı, tam kıvamında eriyen peyniri ve üzerindeki altın rengi dokusuyla künefe, kış aylarında vatandaşların en çok tercih ettiği tatlılar arasında yer alıyor.

Kahramanmaraş’ta hizmet veren Çay Börek Tatlı, özellikle akşam saatlerinde künefe severlerin uğrak noktası haline gelmiş durumda. Sıcak ve samimi atmosferiyle dikkat çeken mekân, misafirlerine hem lezzet hem de keyifli bir ortam sunuyor. Taze malzemelerle hazırlanan künefe, görselliğiyle iştah kabartırken, damakta bıraktığı eşsiz tatla da beğeni topluyor.

Vatandaşlar, soğuk havalarda künefenin adeta bir kış klasiği olduğunu ifade ederken, Çay Börek Tatlı’da sunulan künefenin lezzetiyle fark yarattığını dile getiriyor. Tatlı molasını sıcak bir ortamda geçirmek isteyenler için künefe, kış günlerinde hem enerji veriyor hem de keyifli anlar yaşatıyor.

Kış aylarının vazgeçilmez tatlısı künefeyi gerçek lezzetiyle tatmak isteyenler, Kahramanmaraş’ta Çay Börek Tatlı’da bu eşsiz deneyimi yaşamaya devam ediyor.