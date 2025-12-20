Toplantı; Kahramanmaraş Defterdarlığı, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KMSMMMO) ve Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği iş birliğinde gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmalarını KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, İl Defterdarı Hüseyin Erol ve KMSMMMO Başkanı Abdullah Kalın yaptı. Konuşmalarda, vergi denetim süreçlerinde dijitalleşmenin ve risk analizine dayalı sistemlerin önemine dikkat çekilerek, KURGAN sisteminin mükellefler ve meslek mensupları açısından taşıdığı kritik rol vurgulandı.

Program kapsamında Vergi Denetim Kurulu Gaziantep Denetim Daire Başkanı Özden Atlı ile Denetim Daire Başkan Yardımcıları Erdem Şahin ve Mehmet Kunduru tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlarda KURGAN sisteminin işleyişi, risk analizine dayalı denetim yaklaşımı, veri temelli kontrol mekanizmaları ve uygulama süreçleri detaylı şekilde ele alındı.

Yoğun katılımla gerçekleşen toplantı, özellikle serbest muhasebeci mali müşavirler ve meslek mensupları açısından önemli bilgiler sundu. Katılımcılar, sistemin uygulamaya dönük yönleri hakkında merak ettikleri sorulara yanıt bulurken, vergi denetimlerinde şeffaflık ve öngörülebilirliğin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Toplantının, Kahramanmaraş’taki meslek mensuplarının güncel denetim sistemlerine uyum sağlamasına ve vergi uygulamalarında farkındalığın artmasına katkı sunduğu ifade edildi.