Ligdeki konumu ve play-off hedefleri açısından büyük önem taşıyan mücadele, sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Kahramanmaraş İstiklalspor, Basketbol 1. Ligi kapsamında sahasında OGM Ormanspor’u ağırlayacak. Karşılaşma, 21 Aralık 2025 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma 18.15'te başlayacak.

Kahramanmaraş İstiklal – OGM Orman Basketbol 1. Ligi maçı, TBF TV YouTube kanalı üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece karşılaşma, internet erişimi olan herkes tarafından ücretsiz şekilde izlenebilecek.

Tribün desteği ve saha içindeki mücadele gücüyle dikkat çeken Kahramanmaraş İstiklal’in, güçlü rakibi karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor. Basketbol tutkunları için keyifli ve çekişmeli bir maç olması bekleniyor.