Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Akedaş İstiklalspor, 2025-2026 Futbol Sezonu’nun ilk yarısının son haftasında sahasında ağırladığı Somaspor’u 6-0 mağlup ederek devreyi görkemli bir galibiyetle tamamladı.

Kahramanmaraş Akdo Park’ta taraftarsız oynanan karşılaşmaya etkili başlayan kırmızı-beyazlı ekip, 10. dakikada Kemal Rüzgar’ın golüyle öne geçti. Aynı oyuncu 32. dakikada farkı ikiye çıkarırken, ilk yarının uzatma dakikalarında Kenan Fakılı’nın golüyle ev sahibi ekip soyunma odasına 3-0 üstün girdi.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Akedaş İstiklalspor’da Kemal Rüzgar 54. dakikada hat-trick yaparak skoru 4-0’a taşıdı. 76. dakikada kaptan Muhammed Akarslan penaltıdan farkı beşe çıkarırken, karşılaşmanın yıldızı Kemal Rüzgar 80. dakikada attığı golle skoru belirledi: 6-0.

Bu sonuçla puanını 35’e, averajını ise 27’ye yükselten Akedaş İstiklalspor, ligin ilk yarısını zirve yarışındaki iddiasını güçlendirerek tamamladı.