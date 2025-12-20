AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Kahramanmaraş’ın köklü edebiyat mirasını uluslararası alana taşıma hedefini güçlü ifadelerle dile getirdi. Köksal, Kahramanmaraş’ın UNESCO “Edebiyat Şehri” unvanını almasının yalnızca kültürel değil, aynı zamanda stratejik bir kazanım olacağını vurguladı.

Konuşmasında Kahramanmaraş’ın yüzyıllara dayanan edebi birikimine dikkat çeken Köksal, şehrin Türk edebiyatına yön veren pek çok önemli şair ve yazar yetiştirdiğini hatırlatarak, "Bu tescil, şehrimizin yüzyıllardır süregelen kültürel birikiminin dünya çapında mühürlenmesi anlamına gelecektir" sözleriyle hedefin önemini ortaya koydu.

Milletvekili Köksal, UNESCO Edebiyat Şehri sürecinin yalnızca bir unvan kazanımı olmadığını, aynı zamanda kültür, turizm ve eğitim alanlarında da şehre yeni fırsatlar sunacağını belirtti.

Kültür ve edebiyat odaklı projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini dile getiren Köksal’ın açıklamaları, Kahramanmaraş’ın uluslararası tanıtımına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.