

Yapılan çalışmaları dikkatle gözlemleyen Başkan Akpınar, burada mahalle sakinleriyle bir araya gelerek yapılan ve planlanan yol çalışmaları hakkında bilgi verdi. Mahalle halkı tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Akpınar, vatandaşların sorularını yanıtlayarak, çalışmalardan beklentilerini dinledi.

Başkan Akpınar, yol kalitesini artırmanın ve ulaşımı daha güvenli hale getirmenin hem mahalleler hem de ilçe genelindeki tüm vatandaşlar için taşıdığı önemi vurguladı. Sathi kaplama çalışmalarının yalnızca Elmalar Mahallesi ile sınırlı kalmayacağını belirten Başkan Akpınar, "105 mahallemizde benzer projelerimizi sürdürerek tüm ilçe genelinde yollarımızı daha dayanıklı, konforlu ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu çalışmalarımızla birlikte ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız, daha rahat ve güvenli bir ulaşım deneyimi yaşayacaklar. Dulkadiroğlu’nda yol güvenliği ve konforunu artırmak adına attığımız adımları, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak sürdüreceğiz. Bu yolda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

Elmalar Mahallesi sakinleri ise çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Akpınar’a teşekkürlerini iletti. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmalarıyla hızla tamamlanması planlanan sathi kaplama projesi, ilçe genelinde ulaşıma konfor ve güven kazandırmaya devam edeceği bildirildi.