Artık ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağı belirtilirken Böylece gerçekleşen değil zam yapılacak dönemin enflasyonu baz alınarak artışlar yapılacak.

Buradan yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon da yaklaşık yüzde 38 olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak enflasyon artışını belirlerken memurlar ve memur emeklileri için ise fark ödeneceği anlamını taşıyor.

Bu farkla birlikte memurlar ve memur emeklilerinin Ocak artışı toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 49'u geçmiş olacak. Verilecek refah payı ile birlikte emeklilerin zam oranlarının yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.

