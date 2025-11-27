Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için mükellefler taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan giderek ya da e-Devlet'e entegre olan belediyeler için de online olarak peşin veya taksitle ödeme yapabiliyorlar.

Zamanında ödeme yapmayanlar için yüzde 3,5 oranında gecikme zammı uygulanacak.

Kimler emlak vergisinden muaf?

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisi ödemiyor.

Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf.