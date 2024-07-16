AK Parti Grup Başkanı Güler, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

Güler, basın açıklamasında şunları kaydetti;

Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız Vergi Kanunları'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz hakkında sizleri bilgilendirmek için bir aradayız. Vergi mevzuatında, Sosyal Güvenlik mevzuatında ve bazı kanunlarda düzenlemeler öngören teklifimiz yürürlük ve yürütme maddesiyle birlikte toplamda 53 maddeden oluşuyor. Denizli Milletvekilimiz Nilgün Ök ve Samsun Milletvekilimiz Ersan Aksu beyin uzun zamandır çalıştığı bu kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum.

Bir üzüntümü de ifade etmek isterim. Maalesef şu anda halihazır durum içerisinde, bu çalıştığımız kanun teklifinin dışında sanki bambaşka konularda çalışıyormuş gibi maalesef geçen dönemlerde farklı dezenformasyon amaçlı bilgilerin de, olduğunu ifade etmek isterim, üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Çünkü bizim çalışmadığımız, üzerinde herhangi bir, inceleme yapmadığımız etki analiziyle beraber, bir metin haline getirmediğimiz birçok konu sanki varmış gibi maalesef, gerek basında gerekse de kamuoyla paylaşıldı. Bu konuda da şu anda toplam 53 maddeyi de incelediğinizde, geçen dönemlerde bu paylaşılan hususların hiçbirinin olmadığını da zaten görmüş olacaksınız.

Teklifimiz ile vergi adaletinin güçlendirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması ve aynı zamanda vergilemede güvenliğin sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadele, vergiye uyumun artırılması, bazı istisnaların kaldırılması veya uygulama şeklinin değiştirilmesi, cezaların etkinliğinin ve caydırıcılığının artırılması, devreden KDV'nin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması, ithalat ve yurt içinde vergilendirenin uyumlaştırılması ve tahsilat etkinliğinin artırılması amacıyla vergi kanunlarında ve bazı kanunlarda düzenleme yapıyoruz.

Öncelikli olarak kısa vadeli sigorta kolları prim oranını yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarıyoruz. Yine Sosyal Güvenlik mevzuatımızda düzenleme yaparak 8 Eylül 1999 dahil öncesinde sigortalı sayılanlardan ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananların aynı iş yerinde Sosyal Güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri halinde işverenlere sağlanan 5 puanlık Sosyal Güvenlik destek priminin Hazine tarafından ödenmesine yönelik uygulamayı da sonlandırıyoruz.

Vergide adalet ve etkinliği artırmak amacıyla çok uluslu şirketlerde Küresel Asgari Kurumlar Vergisi, Yerel Asgari Kurumlar Vergisi, Yap-İşlet ve Devlet Modeli'yle Kamu Özel İşbirliği projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında Kurumlar Vergisi alınması, yatırım, fon ve ortaklıklarının, gayrimenkul kazançlarının, kar dağıtımına bağlı istisna edilmesi ve serbest bölgelerde faaliyette bulunan işletmelere sağlanan kazanç istisnasının istisnasının ihracat gelirleriyle sınırlandırılması başlıklarında düzenlemeler getiriyoruz.

Teklifimizde yeni vergi güvenlik müesseseleri de oluşturuyoruz. Bu kapsamda Yurt İçi Asgari Kurumlar Vergisi uygulaması aynı zamanda Vergi Güvenlik Müessesesi olarak da vergi sistemimizde yer alacaktır. Ayrıca, serbest meslek kazancı ve ticari kazanç yönünden Gelir Vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında elde ettikleri hasılatları tespit edilecek ve beyanlarıyla tespit edilen edilen hasılatlar arasında yüzde 20'nin üzerinde bir uyumsuzluk tespit edilmesi halinde kendileri izaha davet edilecek. Yine Vergi Güvenliği'ni sağlamak amacıyla ticari kazanç elde eden Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükelleflerine yapılan bazı ödemelerden gelir ve Kurumlar Vergisi kesintisi yapılmasına imkan sağlıyoruz.