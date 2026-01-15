5 Ocak Pazartesi günü TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin 2026 yılı başında alacağı zam oranı netleşmiş oldu. Açıklanan rakamlarla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ilk 6 ayı için maaş artışı toplamda yüzde 18,60 olarak hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı da yüzde 12,19 olarak uygulanacak.

Bu doğrultuda en düşük emekli aylığının artırılması için düğmeye basıldı. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edilen teklifle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltiliyor.