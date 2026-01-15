İstiklal Spor Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette, AK Parti heyetini Kulüp Başkanı A. Gaffar Akarca ile kulüp yönetimi karşıladı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, AK Parti İl Teşkilatı üyeleri sporcularla bir araya gelerek tanışma fırsatı buldu.

Ziyaret kapsamında, Kahramanmaraş sporuna yeni bir soluk getiren İstiklal Spor’un hedefleri, yürütülen çalışmalar ve kent sporunun geleceğine yönelik istişarelerde bulunuldu.

Görüşmelerde, şehrin takımı etrafında oluşan birlik ve beraberliğin önemi bir kez daha vurgulandı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulüp Başkanı A. Gaffar Akarca, AK Parti heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şehrimizin yöneticilerinin ve siyasi temsilcilerinin takımımıza gösterdiği ilgi ve destek bizler için son derece kıymetli. Nazik ziyaretleri için AK Parti İl Teşkilatımıza teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül ise İstiklal Spor yönetimine misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ederek, İstiklal Spor’un Kahramanmaraş’ın ortak değeri olduğunu vurguladı.

Başkan Gül, “Bu takım kentin takımıdır. İstiklal Spor’a sahip çıkmak, Kahramanmaraş’a sahip çıkmaktır. Herkesin bu değere destek olması gerektiğine inanıyoruz,” dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona ererken; buluşma, kent sporuna güç katan ve dayanışmayı pekiştiren önemli bir adım olarak değerlendirildi.