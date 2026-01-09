Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. En düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseltildi.

AKP Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

Güler şunları kaydetti:

"SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları, Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık TÜFE oranları esas alınarak; memur emekli aylıkları (Emekli Sandığı) ise enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşmede öngörülen oranlar dikkate alınarak artırılmaktadır.

Buna göre 2026 yılı itibariyle SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları Ocak 2026 tarihinden itibaren yüzde 12,19 oranında; memur emekli aylıkları ise (Emekli Sandığı) yüzde 6,85 oranındaki enflasyon farkı dahil olmak üzere toplam yüzde 18,60 oranında artırılmaktadır.

Ayrıca toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda alınan hakem kurulu kararı uyarınca da taban aylık katsayısına bir katsayısının ilave edilmesiyle oluşan taban aylık artışı da aylıklara ayrıca yansıtılacak ve 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi için geçerli olacaktır.

Bununla birlikte halen 16 bin 881 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı, 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19'un üzerinde, yaklaşık Emekli Sandığı'ndan emekli olan emeklilerimize uygulanan zam oranına yaklaşık o da %18,48 oranında artırılmak suretiyle 20 bin TL'ye yükseltilmektedir.

Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak 2026 yılı Ocak döneminden itibaren en düşük emekli aylığı ödemesi 20 bin TL olarak uygulanacaktır."