Adapazarı ilçesindeki Camili Mahallesi Yunus Emre Spor Salonu mevkiinde 5 Ekim 2023’de meydana gelen olayda, İ.A. kendisini aldattığını düşündüğü eşi Tansu A.’yı ve görüştüğü B.Y.T.’yi cadde ortasında silahla ateş ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan Tansu A., olaydan iki gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, B.Y.T. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından silahı ile polise teslim olan ve adliyeye sevk edildiği sırada basın mensuplarının "Neden yaptınız, pişman mısınız?" sorusuna "adalet" yanıtını veren İ.A. ise tutuklandı.