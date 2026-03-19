SOGEM’in destekleriyle girişimci Muhammet Ali Gürdal tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin ilk ikinci el oyuncak alışveriş ve takas platformu, şehirde sosyal girişimcilik adına örnek bir başarı hikâyesi olarak öne çıkıyor. Kullanılmayan oyuncakların yeniden değerlendirilmesini sağlayan platform hem israfın önüne geçmeyi hem de her gelir grubundan ailenin kaliteli oyuncaklara daha kolay erişebilmesini amaçlıyor.

İsrafa Karşı Sürdürülebilir Çözüm

Geliştirilen platform sayesinde aileler, çocuklarının artık kullanmadığı oyuncakları güvenli bir şekilde satışa sunabiliyor ya da farklı oyuncaklarla takas edebiliyor. Böylece hem ekonomik tasarruf sağlanıyor hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunuluyor. Kullanılmayan ürünlerin yeniden dolaşıma kazandırılması, tüketim alışkanlıklarının daha bilinçli bir yapıya kavuşmasına da zemin hazırlıyor.

Teknoloji ve Sosyal Sorumluluk Bir Arada

SOGEM’in rehberliğiyle geliştirilen girişim, teknoloji ile sosyal sorumluluğu bir araya getirerek sürdürülebilir bir paylaşım ekosistemi oluşturuyor. Platform yalnızca bir alışveriş alanı olmanın ötesine geçerek, toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir yapı sunuyor. Kullanıcılar, yaptıkları her alışveriş ve takas işlemiyle sosyal fayda üreten bir sistemin parçası haline geliyor.

Her İşlem Bir İyilik Hareketine Dönüşüyor

Platform üzerinden elde edilen gelirlerin bir kısmı; sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, eğitim materyallerinin temini ve ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncak ulaştırılması gibi alanlarda kullanılıyor. Bu yönüyle platform, sadece bireysel ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda şehrin farklı noktalarındaki çocuklara umut olan bir iyilik hareketine dönüşüyor.

Hedef: Türkiye Geneline Yayılmak

Kahramanmaraş’ta doğan bu yenilikçi girişim, kısa vadede Türkiye genelinde yaygınlaşmayı hedefliyor. Sosyal girişimcilik ekosistemine güçlü bir katkı sunan proje, çocukların mutluluğunu merkeze alan sürdürülebilir bir model olarak dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Girişimcilik Merkezi, önümüzdeki süreçte de sosyal fayda üreten yenilikçi projeleri desteklemeye devam ederek şehri sosyal girişimcilikte öncü merkezlerden biri haline getirmeyi amaçlıyor.