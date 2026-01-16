Hanede tek binek araç varsa, yalnızca ÖTV muafiyet sınırını aşan kısmın 120’de biri gelir olarak hesaplanacak.

Birden fazla araç bulunması halinde, en yüksek değere sahip araç için bu kural uygulanacak, diğer araçlar için rayiç/kasko bedelinin 120’de biri eklenecek.