Konut ve Taşınmaz Gelirlerinde Yeni Dönem
İkamet edilen ev dışındaki kiraya verilen konut ve dükkânlar için yalnızca elde edilen kira geliri dikkate alınacak.
Kiraya verilmeyen konut, dükkân, arsa, tarla ve arazilerde ise sadece rayiç bedel üzerinden hesaplama yapılacak.
Kira geliri ile rayiç bedelin birlikte hesaplanması uygulamasına son verildi.
Araç Gelir Hesabı Değişti
Hanede tek binek araç varsa, yalnızca ÖTV muafiyet sınırını aşan kısmın 120’de biri gelir olarak hesaplanacak.
Birden fazla araç bulunması halinde, en yüksek değere sahip araç için bu kural uygulanacak, diğer araçlar için rayiç/kasko bedelinin 120’de biri eklenecek.
Engelli araçlarıyla ilgili önceki ek hesaplama hükmü tamamen kaldırıldı.
Sosyal ve Eğitim Destekleri Gelirden Sayılmayacak
Öğrenim kredisi, doğum yardımı ve mesleki eğitim staj ücretleri artık hane gelirine dahil edilmeyecek.
Amaç: Daha Adil ve Şeffaf Sistem
Yapılan değişikliklerle birlikte evde bakım yardımında gelir hesaplamalarının hak kaybını önleyen, uygulamada birlik sağlayan ve vatandaş lehine bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.