Konut ve Taşınmaz Gelirlerinde Yeni Dönem

  • İkamet edilen ev dışındaki kiraya verilen konut ve dükkânlar için yalnızca elde edilen kira geliri dikkate alınacak.

  • Kiraya verilmeyen konut, dükkân, arsa, tarla ve arazilerde ise sadece rayiç bedel üzerinden hesaplama yapılacak.

  • Kira geliri ile rayiç bedelin birlikte hesaplanması uygulamasına son verildi.

Araç Gelir Hesabı Değişti

  • Hanede tek binek araç varsa, yalnızca ÖTV muafiyet sınırını aşan kısmın 120’de biri gelir olarak hesaplanacak.

  • Birden fazla araç bulunması halinde, en yüksek değere sahip araç için bu kural uygulanacak, diğer araçlar için rayiç/kasko bedelinin 120’de biri eklenecek.

  • Engelli araçlarıyla ilgili önceki ek hesaplama hükmü tamamen kaldırıldı.

Sosyal ve Eğitim Destekleri Gelirden Sayılmayacak

Amaç: Daha Adil ve Şeffaf Sistem

Yapılan değişikliklerle birlikte evde bakım yardımında gelir hesaplamalarının hak kaybını önleyen, uygulamada birlik sağlayan ve vatandaş lehine bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.