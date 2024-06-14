İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 günü meydana gelen trafik kazasında arkadaşlarıyla ATV ile gittiği esnada arızalanması sonrası yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Aci’ye çarpan ve ölümüne neden Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçmıştı.

Tok, oğlu Cihantimur ile birlikte önce Mısır'a oradan da ABD'ye geçmişti.

Kırmızı bülten çıkarılmıştı: Yakalandılar

Olayın üzerinden yaklaşık 3,5 ay geçerken kırmızı bülten de çıkartılan anne ve oğul halen yakalanmamıştı.

Türkiye'nin gündemini sarsan olayla ilgili bugün, bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Ölümlü kazaya karıştıktan sonra oğlu ile ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı.

Haberi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu.

"Süreci bakanlık olarak yakından takip ediyoruz"

Bakan Tunç, süreci bakanlık olarak yakından takip ettiklerini vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, “ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok, ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci bakanlık olarak yakından takip ediyoruz.” dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri, buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.