Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmazları kapsayan gayrimenkul satışları 2025 yılında güçlü seyrini sürdürdü. Ocak–Kasım döneminde satışlar yüzde 7,6 artarak 2 milyon 874 bin 237 adede yükseldi. Böylece Türkiye, taşınmaz satışında tüm zamanların en yüksek ocak–kasım verisine ulaştı.

Önceki rekor 2022 yılında 2 milyon 825 bin 188 satışla kırılmıştı.

Ay bazında satış adetleri:

En yüksek satış: Ekim — 310 bin 457

En düşük satış: Haziran — 218 bin 282

Kasım ayı ise geçen yıla göre %8,6 düşüşle 273 bin 295 seviyesinde gerçekleşti.

📌 Tapu İşlemlerinden 139 Milyar TL Gelir

Aynı dönemde tapu müdürlüklerinde 18 milyon 410 bin işlem yapıldı. İşlem gelirleri de önemli ölçüde arttı:

Toplam harç geliri: 139,1 milyar TL

Bunun 133,1 milyar TL’si satış işlemlerinden geldi

Artış oranı: %73,7

Gayrimenkul piyasasındaki talep canlılığının, yatırım tercihlerinin değişmesi, artan arsa ve ticari taşınmaz ilgisiyle sürdüğü belirtiliyor. Uzmanlar, yılın son ayında da tablo değişmezse 2025’in tarihi rekor yılı olarak tamamlanacağı görüşünde.