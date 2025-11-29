“Yüksek riskli” olarak nitelenen ürünlerin satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Denetimlerde, “Jojo Pops” marka pelüş oyuncak çanta, fiziksel ve mekanik testlerde sınıfta kaldı.
Bakanlığın açıklamasına göre:
Çantanın fermuar elciği tork testinde kopuyor,
Kopan parça E kalıbından geçerek küçük parça oluşturuyor,
Bu durum çocuklarda ciddi boğulma riskine yol açıyor.
Bu nedenle ürünün tamamen yasaklanmasına ve piyasadaki mevcut stokların acilen toplatılmasına hükmedildi.
İkinci güvensiz ürün ise “Bross” marka çocuk eşofman takımı oldu.
Ürünün kordon boyunun standartlara aykırı olması,
Çocuklarda takasılma ve boğulma riski oluşturması nedeniyle
ürün için satış yasağı getirildi.
Ticaret Bakanlığı: Denetimler Sürecek
Bakanlık, tüketicilerin güvenliği için piyasa gözetimi faaliyetlerinin artarak devam edeceğini vurguladı.
Uygunsuz ürünlerin tespiti halinde hem markalara idari yaptırım uygulanacak hem de ürünler kamuoyuna açıklanmaya devam edecek.