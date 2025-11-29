“Yüksek riskli” olarak nitelenen ürünlerin satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Denetimlerde, “Jojo Pops” marka pelüş oyuncak çanta, fiziksel ve mekanik testlerde sınıfta kaldı.
Bakanlığın açıklamasına göre:

Bu nedenle ürünün tamamen yasaklanmasına ve piyasadaki mevcut stokların acilen toplatılmasına hükmedildi.

Jo Jo Funko Pops

İkinci güvensiz ürün ise “Bross” marka çocuk eşofman takımı oldu.

  • Ürünün kordon boyunun standartlara aykırı olması,

  • Çocuklarda takasılma ve boğulma riski oluşturması nedeniyle

ürün için satış yasağı getirildi.

Ticaret Bakanlığı: Denetimler Sürecek

Bakanlık, tüketicilerin güvenliği için piyasa gözetimi faaliyetlerinin artarak devam edeceğini vurguladı.
Uygunsuz ürünlerin tespiti halinde hem markalara idari yaptırım uygulanacak hem de ürünler kamuoyuna açıklanmaya devam edecek.