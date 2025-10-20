Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB, 2025-2028 dönemine ilişkin hedeflerini belirledi. Yeni dönemde küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik desteklerin kapsamı genişletilirken, dijital dönüşüm, yeşil üretim ve kadın girişimciliği odak noktaları arasında yer alacak.

Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 32 bin 401 KOBİ’ye destek sağlayan KOSGEB, 2025 yılı sonunda bu sayıyı 52 bine çıkarmayı hedefliyor. Önümüzdeki yıllarda bu rakamın kademeli olarak artması ve 2026'da 53 bin, 2027'de 54 bin, 2028'de ise 55 bine ulaşması öngörülüyor.

Dijital Dönüşüme Özel Destekler

KOSGEB, dijitalleşme alanında da yatırımları teşvik etmeye devam edecek.

2025 yılında 156 işletmenin dijital dönüşümüne yönelik yatırım giderlerinin desteklenmesi planlanırken, bu sayının: 2027’de 172’ye, 2028’de ise 189’a çıkması bekleniyor.

Kadın Girişimciliğine Güçlü Destek

Kadın girişimciliği, KOSGEB'in stratejisinde önemli bir yer tutuyor. Girişimcilik belgesi alan kadın sayısının:

2025 sonunda 52 bin 500, 2026’da 55 bin, 2027’de 57 bin 500, 2028’de 60 bine ulaşması hedefleniyor.

Aynı dönemde belge almaya hak kazanan toplam girişimci sayısının ise 2028 itibarıyla 120 bine çıkması planlanıyor.

2025 ve 2026’da 8.500’er kadın girişimciye, 2027’de 8.750, 2028’de ise 9 bin kadına doğrudan destek verilmesi öngörülüyor.

Yeşil Dönüşüme 2 Bin’den Fazla KOBİ Dahil Edilecek

KOSGEB, yeşil üretim ve sürdürülebilirlik odaklı destekleri de artırmayı planlıyor.

2026 yılı sonuna kadar 2.046 işletmenin yeşil dönüşüm kapsamında desteklenmesi hedeflenirken, yerli üretimi teşvik amacıyla 15 yerli ürüne özel destek verilmesi planlanıyor.