Adana'da yaşayan ve Atatürk Üniversitesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nden 2016 yılında mezun olan 32 yaşındaki Mine Tokdaş, üniversite yıllarında etkinlik için gittiği işitme engelliler ilkokulunda işaret diline ilgi duymaya başladı.

Halk eğitimi merkezinde işaret dili eğitimi alan Tokdaş, sosyal medyada işitme engellilerin içeriklere yeterince erişemediğini fark ederek "İşaret Kadın" isimli bir sayfa kurdu.

Kurduğu sayfa ile engellilerin daha kolay bilgiye ulaşabilmeleri ve anlamlandırabilmeleri açısından birçok konuyu işaret diliyle anlatan videolar hazırladı.

Başlangıçta hobi amaçlı yola çıkan Tokdaş, zamanla bu çalışmayı sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü.

Tokdaş'ın işaret diliyle anlatım yaptığı ve "İşaret Kadın" sayfasında paylaştığı içerikler, işitme engelliler ve aileleri tarafından büyük bir takdir ve ilgiyle karşılandı.

İçeriklerinin hem öğretici hem de farkındalık oluşturucu olduğunu belirten Tokdaş, "İşitme engelliler için değil, tüm engelliler için farkındalığın önce bizde başlaması gerekiyor. Ben de bu anlamda yaptığım projelerle sürece destek olmaya çalışıyorum. Teknoloji çağında işitme engelliler dijital dünyadan yeterince faydalanamıyor. Sosyal medyayı kullanmak isteseler bile erişilebilirlik ve kapsayıcılık eksik olduğu için maalesef kullanamıyorlar." diye konuştu.