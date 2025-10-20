Fransa'nın başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi, tarihi eser hırsızlığıyla sarsıldı. Müzenin kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisine dün sabah saatlerinde düzenlenen soygunda, "paha biçilemez" değerde 9 eser çalındı. Soygunun yalnızca 7 dakika sürdüğü belirtilirken, güvenlik önlemleri ve müzenin alarm sistemleri kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Güvenlik Kameraları Kayıttaydı

Paris Savcısı Laure Beccuau tarafından yapılan açıklamaya göre, güvenlik kamerası kayıtları, hırsızların müzenin Sen Nehri'ne bakan cephesine bir merdiven dayadıklarını, ardından pencereden içeri girerek eserleri çaldıklarını ortaya koydu. Olay anının detaylı şekilde görüntülendiği ve soruşturmanın bu kayıtlar üzerinden sürdürüldüğü öğrenildi.

İmparatoriçe’nin Tacı Hasarlı Olarak Bulundu

Savcılık, çalınan mücevherlerden biri olan, III. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait tacın, müze dışında hasarlı şekilde bulunduğunu doğruladı. Ayrıca, çalınan mücevherlerden bir diğeri de olayın yaşandığı bölümde tespit edildi. Ancak bu eserin niteliği hakkında henüz detay verilmedi.

İki Farklı Alarm Devreye Girdi

Olayın ardından açıklama yapan Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, soygun sırasında biri müzenin dış cephesinde, diğeri ise mücevherlerin sergilendiği vitrinlerde olmak üzere iki ayrı alarm sisteminin çalıştığını belirtti. Ancak bu sistemler hırsızlığı engellemede yetersiz kaldı.

Soruşturma Devam Ediyor

Bu denli korunaklı bir yapının dakikalar içinde soyulması, müze yönetimi ve güvenlik protokollerine yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi. Ulusal basında geniş yankı bulan olay, kültürel mirasın korunmasına yönelik yeni tedbirlerin gündeme gelmesine neden oldu. Paris Savcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma devam ederken, mücevherlerin tamamının bulunması ve sorumluların yakalanması için çalışmalar hız kesmeden sürüyor.