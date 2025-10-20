Programın ilk durağı olan Ayrandede Su Kaynağı ve Hayati Vasfi Taşyürek Parkı’nda, Dr. Nurullah Kılınç rehberliğinde Afşin’in doğal zenginlikleri ve su kaynakları üzerine kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Ardından Çoban Çeşmesi ziyaret edilerek, Ceyhan Nehri’ni besleyen su gözleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Gezi, bölgenin tarihine ışık tutan Hurman Kalesi ile devam etti. Katılımcılar, kalenin stratejik konumu, tarihî ve kültürel önemi hakkında detaylı bilgiler edindi. Akademi ekibi daha sonra Tanır Köyü Yassıhöyük’te yapılan kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Burada bulunan 2800 yıllık karbonlaşmış nohut, buğday ve kayısı çekirdeği gibi bulgular, Afşin’in binlerce yıllık tarım kültürüne ışık tuttu.

Programın öğleden sonraki bölümü ise sanatla harmanlandı. Afşin Halk Ozanları Derneği ev sahipliğinde düzenlenen “Telden Dile Ozan Söyleşileri” etkinliğinde, Dernek Başkanı Ahmet Karakaya ve dernek üyeleri, Kahramanmaraş’ın köklü âşık ve ozan geleneğini anlattı, eserlerini icra etti ve sahnede âşık atışmalarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Program sonunda, İlçe Millî Eğitim Müdür Vekili Resul Çatal, Afşin Halk Ozanları Derneği adına Ahmet Karakaya’ya ve rehberliğiyle katkı sunan Dr. Nurullah Kılınç’a teşekkür plaketleri takdim etti.

Son durak ise manevî bir anlam taşıyan Ashab-ı Kehf Külliyesi oldu. Katılımcılar, rehber eşliğinde külliyeyi gezerek Ashab-ı Kehf’in tarihî ve dinî yönü hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık 140 öğretmenin katıldığı program, hem kültürel hem sanatsal anlamda büyük beğeni topladı. Katılımcılar, “bu gezi bir akademiden çok daha fazlasıydı” diyerek teşekkürlerini ilettiler.

Müzik Akademisi, kültür, sanat ve tarih ekseninde Kahramanmaraş’ın değerlerini öğretmenlerimizle buluşturmaya devam ediyor.