KKTC’de halkın cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gittiği seçimde CTP Lideri Tufan Erhürman, KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı seçildi.

Tufan Erhürman mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, aldığı yüzde 63’e yakın oy oranıyla geride bıraktı.

218 bin 313 seçmenin oy kullandığı seçimde Kıbrıs Türk halkı referandum niteliğindeki tarihi cumhurbaşkanlığı seçiminde ‘iki devletli çözümü’ savunan mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yerine ‘Rumlarla federasyon’ yanlısı ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman’ı seçti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Tufan Erhürman yüzde 62,76 oy alırken bağımsız aday Ersin Tatar ise yüzde 35,81 oy aldı.

Tufan Erhürman, "Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeksizin Kıbrıs'ta bir dış politikanın belirlenmesi veya Kıbrıs sorununa ilişkin bir politikanın belirlenmesi bugüne kadar hiç söz konusu olmadı. Benim dönemimde de asla söz konusu olmayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.