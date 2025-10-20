Resmi Gazete' de yayımlanan ilana göre, 2024 KPSS'den en az 70 puan alanlar arasından yapılacak sözlü sınavla Adli Tıp Kurumu'na 85 personel alınacak.

1 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu kişilerden seçilecek adayların her bir pozisyon için yalnızca bir başvuru yapma hakkı olacak.

Sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler'deki merkez binasında yapılacak ve sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecek.

Başvurular 23 Ekim'de başlayacak, 5 Kasım 2025 Çarşamba saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, başvurularını, e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapabilecek.

Başvuru ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumunun internet sitesinden yayımlanacak, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.