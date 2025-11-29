Açıklamada hem Mısır'dan Rusya’ya seyir halindeyken yangın çıkan “KAIROS” isimli tankerle ilgili gelişmeler hem de insansız deniz araçları (İDA) tarafından iki kez hedef alınan “VIRAT” gemisinin durumu aktarıldı.

“KAIROS” Tankerindeki Yangına Müdahale Gece Boyu Sürdü

Bakanlık, Mısır’dan Rusya’ya giden boş durumdaki KAIROS tankerinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına hızlı müdahale edildiğini vurguladı.

Gemide bulunan 25 personel , Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılarak Şile Kovanağzı’nda sağlık ekiplerine teslim edildi.

KURTARMA-12 römorkörü ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi , yangına tüm gece boyunca müdahale etti.

Açık güvertede alev olmadığı, kapalı bölümlerde ise söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangın tamamen söndüğünde, çevre uzmanları ve dalgıç ekipleri inceleme yapmak üzere hazır bekletiliyor.

“VIRAT” Gemisine Bir Günde İkinci İDA Saldırısı

Karadeniz açıklarında yaklaşık 35 mil mesafede bulunan VIRAT gemisi, daha önce yaşanan İDA saldırısının ardından bu sabaha karşı bir kez daha hedef alındı.