Açıklamada hem Mısır'dan Rusya’ya seyir halindeyken yangın çıkan “KAIROS” isimli tankerle ilgili gelişmeler hem de insansız deniz araçları (İDA) tarafından iki kez hedef alınan “VIRAT” gemisinin durumu aktarıldı.
“KAIROS” Tankerindeki Yangına Müdahale Gece Boyu Sürdü
Bakanlık, Mısır’dan Rusya’ya giden boş durumdaki KAIROS tankerinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına hızlı müdahale edildiğini vurguladı.
Gemide bulunan 25 personel, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılarak Şile Kovanağzı’nda sağlık ekiplerine teslim edildi.
KURTARMA-12 römorkörü ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi, yangına tüm gece boyunca müdahale etti.
Açık güvertede alev olmadığı, kapalı bölümlerde ise söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Yangın tamamen söndüğünde, çevre uzmanları ve dalgıç ekipleri inceleme yapmak üzere hazır bekletiliyor.
“VIRAT” Gemisine Bir Günde İkinci İDA Saldırısı
Karadeniz açıklarında yaklaşık 35 mil mesafede bulunan VIRAT gemisi, daha önce yaşanan İDA saldırısının ardından bu sabaha karşı bir kez daha hedef alındı.
Saldırıda geminin sancak bordasında su kesimi üzerinde küçük çaplı hasar oluştu.
Gemide yangın olmadığı ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Gemiden kurtarma talebi gelmediği için Kıyı Emniyeti ekipleri güvenli mesafede bekliyor.
Gemi stabilitesinin korunduğu aktarıldı.