Ticaret Bakanlığı’na bağlı , Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, farklı ürün gruplarına yönelik gerçekleştirilen denetimler ve laboratuvar analizleri neticesinde; özellikle e-ticaret platformlarında satılan ürünlerde yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik maddelere rastlandı.

Yapılan incelemelerde, 182 adet üründen 148’inin ürün güvenliği kriterlerini karşılamadığı ve mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Bu ürün gruplarında uygunsuz ürün oranı % 81 olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığı, yüksek risk taşıdığı belirlenen üç ana ürün grubunu ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünleri (gerçek ve suni deriden yapılmış çanta ve bavullar) olduğunu açıkladı.

Tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşabilmesi amacıyla, söz konusu ürün gruplarına yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirerek bu ürünlerin; posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla 'basitleştirilmiş gümrük beyannamesi' kapsamında Türkiye'ye getirilmesinin kısıtlandığını açıkladı.