Oyunculuğu ile dikkat çeken Farah Zeynep Abdullah, sık sık magazin gündemini kurcalayan ünlüler arasında.

Mesleğinin yanı sıra olaylara karşı tavrı dikkat çeken oyuncu birçok kez eleştirilerin odağında oldu.

"Sürpriiizzz"

Birçok yapımda yer alan Abdullah’ın sosyal medya hesabı “X”te yayınladığı fotoğraf gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olduğunu “Sürpriiizzz” ifadeleri ile duyuran oyuncunun tesettürlü hali dikkat çekti.

Rolü gereği tesettüre girdi

Oyuncu bu kez rolünü tesettürlü halde canlandıracak.

Bir diğer yandan oyuncunun hangi karakteri oynayacağı merak konusu.

Farah Zeynep Abdullah, dizideki Nursema karakterinin Amerika’dan gelen arkadaşını canlandıracak.