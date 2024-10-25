Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki insani kriz derinleşirken dünya kamuoyuna dramatik bir çağrı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gazze'deki halkın korunması ve ihtiyaçlarının karşılanmasında uluslararası toplumun yetersiz kaldığı vurgulanırken, en azından hayatını kaybedenlerin onurlu bir şekilde defnedilebilmesi için kefen gönderilmesi talebinde bulunuldu.

Açıklamada, "Dünyaya çağrımızdır: Halkımıza koruma ve barınak sağlamada başarısız olan ve gıda ile ilaç girişini sağlayamayan dünya, en azından şehitlerimizin bedenlerini örtebilmemiz için kefen göndermeye çaba göstersin" ifadelerine yer verildi.

17 BİNİ ÇOCUK, 11 BİNİ KADIN, 42 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI

İsrail, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği "Aksa Tufanı" operasyonunda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 718 Filistinli öldü, 100 bin 282 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 356'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 752 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailli 'yerleşimcilerin' saldırılarında 166’sı çocuk, 760 Filistinli hayatını kaybetti.