Kahramanmaraş'ta Acının Portresi: Şehit Öğretmen ve Öğrenciler Son Yolculuğuna Uğurlandı

Saldırıda öğretmen Ayla Kara ile öğrenciler Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Adnan Göktürk Yeşil, Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Boyraz, Yusuf Tarık Gül ve Kerem Erdem Güngör yaşamını yitirdi.

Belinay Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Zeynep Kılıç ve Bayram Nabi Şişik'in cenazeleri, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un kıldırdığı namazın ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi, yakınları tarafından alınarak Karacasu Kırım Mezarlığı'na defnedildi.

Şuranur Sevgi Kazıcı, Duraklı Atoluğu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı’nda defnedildi.

Adnan Göktürk Yeşil'in cenazesi, İl Müftüsü Ahad Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Yeşiller Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Furkan Sancak Balal'ın cenazesi Afşin ilçesindeki Külliye Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Matematik öğretmeni Ayla Kara'nın cenazesi, Tekir Mahallesi'nde bulunan Çarşı Camisi'ne kılınan namazın ardından Tekir Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

