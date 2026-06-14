Bine yakın sporseverin katıldığı organizasyonda milli heyecan doruğa çıkarken, tezahüratlarla millet bahçesinde adeta stadyum atmosferi yaşandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde spor kültürünü yaygınlaştırma ve vatandaşları ortak heyecanlarda buluşturma vizyonu doğrultusunda önemli organizasyonlarına bir yenisini daha ekledi. A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk karşılaşması olan Avustralya mücadelesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan dev ekran aracılığıyla vatandaşlarla buluşturuldu. Şehrin önemli sosyal yaşam alanlarından Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen organizasyon, sabahın erken saatlerinde olmasına rağmen yoğun ilgi gördü. Milli heyecana ortak olmak isteyen bine yakın sporsever, ellerinde Türk Bayraklarıyla alana akın etti. Kırmızı beyaz renklere bürünen millet bahçesinde karşılaşma boyunca yapılan tezahüratlar ve marşlar eşliğinde adeta stadyum atmosferi yaşandı.

Başkan Görgel de Vatandaşlarla Birlikte Takımına Destek Verdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de vatandaşlarla birlikte Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde kurulan dev ekranda karşılaşmayı takip ederek milli takıma destek verdi. Maç öncesinde ve karşılaşma boyunca vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Görgel, futbolseverlerin heyecanına ortak oldu. 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkan A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki ilk maçında Avustralya’ya 2 – 0 mağlup olsa da Kahramanmaraşlı sporseverlerin desteği bir an olsun eksilmedi. Karşılaşma boyunca milli takım için tezahüratlar yapılırken, vatandaşlar maçın son düdüğüne kadar takımlarının yanında oldu.

Vatandaşlara İkramlarda Bulunuldu

Büyükşehir Belediyesi, organizasyon kapsamında alana gelen vatandaşları yalnız bırakmadı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara çorba, çay, kahve ve su ikram edildi. Yapılan ikramlar, özellikle erken saatlerde alana gelen vatandaşlardan büyük memnuniyet gördü.

“Unutamayacağım Bir An”

Karşılaşmayı dev ekranda takip eden vatandaşlar da organizasyona ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı. 11 yaşındaki Yiğit Eren, Dünya Kupası heyecanını ilk kez yaşadığını belirterek, “Milli takımımızı ilk kez Dünya Kupası’nda izleyeceğim. Takımımızın ilk maçını burada dev ekranda hep birlikte izlemek çok güzel. Unutamayacağım bir an” ifadelerini kullandı. Çağrı Demir ise, “24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık ve ilk maçı arkadaşlarımla ve tüm Kahramanmaraşlılarla birlikte burada dev ekranda izlemek çok büyük heyecan ve mutluluk. Bu güzel atmosfer için Fırat Görgel Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

“Sanki Tüm Kahramanmaraş Burada”

Nur Şahin de millet bahçesindeki coşkuya dikkat çekerek, “Çok coşkulu bir kalabalıkla Milli Takımımıza destek olmak için buradayız. Sanki tüm Kahramanmaraş burada gibi, çok büyük kalabalık ve coşku var” diye konuştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren alanda bulunduğunu belirten Songül Yüce ise, “Milli Takımımıza destek olmak için sabah 6’dan beri buradayız. Çok güzel bir atmosfer var. İyi ki gelmişim” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Torunlarıyla birlikte maçı izlemeye gelen Elife Zorlu da, “Torunlarımı getirdim buraya maç izlemeye. Hep birlikte Milli Takımımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.