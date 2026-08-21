Depremin Ardından Kültürel Miras Yeniden Canlanıyor

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay'da, Vali Mustafa Masatlı’nın öncülüğünde yürütülen ihya ve inşa çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kentin sadece fiziksel olarak değil, kültürel ve gastronomik değerleriyle de yeniden ayağa kaldırılması amacıyla önemli adımlar atılıyor. Hatay Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt liderliğinde yürütülen çalışmalar meyvesini verdi.

5 Yeni Lezzet Daha Coğrafi İşaret Aldı

Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda Hatay mutfağına özgü beş yeni lezzet resmi olarak tescillendi. Bu kapsamda;

Mercimekli aş

Şam tatlısı

Sasiço

Helva hattuş

Mortadella yemeği

coğrafi işaret belgesi alarak koruma altına alındı. Felaketten hemen önce 5 Şubat 2023 tarihinde 25 olan tescilli ürün sayısı, valiliğin yoğun gayretleriyle 3 katına çıkarılarak 75'e yükseltildi.

Türkiye Genelinde 3'üncülüğe Yükseldik

Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen tanıtım programında konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, elde edilen başarının gurur verici olduğunu vurguladı.

"5 Şubat 2023'te 25 coğrafi işarete sahip bir il iken, bugün itibarıyla 5 coğrafi işareti daha şehrimize tescil ettirerek 75 coğrafi işarete ulaşmış olduk. 5 Şubat'ta Türkiye'de 25'incisiydik, bugün ise Türkiye üçüncüsüyüz. Devam eden müracaatlarımız ve tescil bekleyen ürünlerimiz var. İnşallah onları da takip edip hedefimiz Türkiye birinciliği."

Vali Masatlı, tescil çalışmalarının temel amacının bu eşsiz lezzetleri, toprak bereketini ve geçmişten gelen geleneksel tarifleri gelecek kuşaklara aktarmak ve dünya gastronomi mirasına kazandırmak olduğunu belirtti.

Anka Kuşu Gibi Yeniden Doğuyor: Hatay'a Davet

Hatay'ın tarihten gelen zenginlikleriyle yeniden küllerinden doğduğunun altını çizen Vali Masatlı, tüm vatandaşları kente davet etti: