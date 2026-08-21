Hayvan Kaçakçılığına Geçit Verilmedi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri kararlı denetimler sırasında Kıyıgören Mahallesi'nde şüphe üzerine bir traktörü durdurdu. Trafik ve güvenlik kontrolü kapsamında traktörde ve arkasındaki römorkta arama yapıldı. Yapılan detaylı incelemede, doğanın en narin ve sesleriyle bilinen kuş türlerinden olan binlerce saka kuşunun taşındığı ortaya çıktı.

Rekor Tutar: Yaklaşık 20 Milyon Lira Ceza!

Ele geçirilen kuşların koruma altında olması ve kaçak yollarla toplanması nedeniyle adli ve idari işlem başlatıldı. Traktör sürücüsü C.S.'ye "Kara Avcılığı Kanunu'na Muhalefet" suçundan tam 19 milyon 871 bin 600 lira idari para cezası kesildi. Bu ceza, yaban hayatı kaçakçılığıyla mücadelede kesilen en yüksek ve caydırıcı tutarlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Operasyonun ardından koruma altına alınan 2 bin 114 saka kuşu, doğaya zarar verilmeden güvenli bir şekilde incelendi. Sağlık durumları uygun bulunan binlerce kuş, doğal yaşam ortamlarına geri salınarak yeniden gökyüzüyle buluşturuldu.