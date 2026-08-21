Gökmeydan Mahallesi'nde Yangın Panik Yarattı

Yangın, Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin Müdahalesiyle Söndürüldü

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki diğer evlere sıçramasını önledi. Kontrol altına alınarak tamamen söndürülen yangın sonucunda evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.