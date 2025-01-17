GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesince hizmete açılan Bebek Kütüphanesi, 1763 etkinlik düzenleyerek 163 bin 813 ziyaretçi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 0-5 yaş arası çocukların sosyalleşme, akran iletişimi ve kişisel gelişimini desteklemek amacıyla kurulan kütüphane, ailelere sosyal ve kültürel destek sağladı.

Kütüphanede geçen yıl 1763 etkinlik ile 81 bin 77 yetişkin, 82 bin 736 bebek ve çocuktan oluşan 163 bin 813 ziyaretçiye kapılarını açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bebek Kütüphanesi Sorumlusu Gülşah Özer, etkinliklerle bebek ve çocuklara başta olmak üzere ailelere de katkı sağladıklarını ifade etti.

Özer, "Çocuklar için sosyal becerilerini geliştiren, ince ve kaba motor gelişimini destekleyen, dil öğrenimi ve kitap sevgisi kazandıran etkinlikler sunuyoruz." şeklinde konuştu.

Bu yıl ki etkinlikler kapsamında ise 18 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'da 6-13 ay arası bebek emekleme yarışması düzenlenecek.​​​​​​​