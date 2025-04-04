GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki sporcular, 2024 yılında 6 dünya, 4 Avrupa şampiyonluğu kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte sporun gelişmesi için yatırımlar ve sporcu destekleri sürüyor.

Belediye bünyesindeki kulüp sporcuları, 2024 yılında 12 branşta düzenlenen şampiyonalarda mücadele etti. Bu kapsamda 6 dünya, 4 Avrupa şampiyonluğu ve çok sayıda ulusal dereceler elde edildi.

Sporcular, bireysel ve takım müsabakalarında kazandıkları madalyalarla gazi şehre gurur yaşattı.

