GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki sporcular, 2024 yılında 6 dünya, 4 Avrupa şampiyonluğu kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte sporun gelişmesi için yatırımlar ve sporcu destekleri sürüyor.

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Belediye bünyesindeki kulüp sporcuları, 2024 yılında 12 branşta düzenlenen şampiyonalarda mücadele etti. Bu kapsamda 6 dünya, 4 Avrupa şampiyonluğu ve çok sayıda ulusal dereceler elde edildi.

Sporcular, bireysel ve takım müsabakalarında kazandıkları madalyalarla gazi şehre gurur yaşattı.

Kaynak: AA